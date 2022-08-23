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Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья

Сегодня, 16:22
Фото: TagilCity.ru
В 2021 году Нижний Тагил, согласно данным Министерства экологии региона, стал единственным городом в Свердловской области, где показатели загрязнения воздуха соответствуют очень высокому уровню, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения.

Суммарный показатель (к. сум) загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле является самым высоким среди городов региона.

К сум. более 5,0 соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного бассейна, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения, что требует принятия первоочередных мер по оценке и управлению охраной атмосферного воздуха и здоровья населения муниципальных образований (город Нижний Тагил), — сообщает региональное Министерство экологии.

Кроме того, в 14 муниципальных образованиях, куда входит и Нижний Тагил, существует риск дополнительных случаев смерти из-за воздействия взвешенных частиц 
РМ10 и РМ2,5 и диоксида серы, риск дополнительных случаев онкологических заболеваний в связи с влиянием бенз(а)пирена и формальдегида и неблагоприятные эффекты в связи с острым и хроническим воздействием диоксида азота.

По оценке Роспотребнадзора, суммарный канцерогенный риск от загрязнений воздуха в Нижнем Тагиле в 2021 году составил от 6,42×10-4 до 1,06×10-3, что превышает допустимый уровень от 6 до 10 раз. Значения неканцерогенного риска выше нормы от 40 до 50 раз.

Напомним, главный загрязнитель тагильского воздуха ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн. Всего в прошлом году предприятие выбросило 65,8 тысячи тонн загрязняющих веществ.

Тагильский ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн
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Сейчас в Нижнем Тагиле до 26 августа действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных веществ. Однако надзорные ведомства не могут проверить предприятия из-за моратория на контролирующие мероприятия.

Надзорные ведомства не проводили замеры воздуха в период НМУ в Нижнем Тагиле
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#Анна Григорьева#Экология#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Заболевание#Опасность
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