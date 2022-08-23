Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья

Кроме того, в 14 муниципальных образованиях, куда входит и Нижний Тагил, существует риск дополнительных случаев смерти из-за воздействия взвешенных частиц

РМ10 и РМ2,5 и диоксида серы, риск дополнительных случаев онкологических заболеваний в связи с влиянием бенз(а)пирена и формальдегида и неблагоприятные эффекты в связи с острым и хроническим воздействием диоксида азота.