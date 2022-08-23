Зарплата стоит у тагильчан на первом месте при поиске работы

Первоочередно для всех опрошенных — зарплата, на втором месте по приоритетам у мужчин стоит получение удовольствия от работы, а у женщин — дружелюбный коллектив, сообщает пресс-служба портала SuperJob.
Под критерий «работы-мечты» у тагильских мужчин подходит та сфера деятельности, которая высоко оплачивается (63%), приносит удовольствие (20%), и имеет нормальный коллектив (17%).
Представительницы прекрасного пола ставят хороший коллектив на 1 место (39%), сразу после зарплаты (60%), а удовольствие от работы у них стоит на третьей позиции (23%).
Интересная деятельность, польза обществу, соблюдение прав персонала и удаленный формат работы — такие ассоциации с лучшей работой называли представители обоих полов. О карьерном росте чаще мечтали мужчины, а о стабильности – женщины.