TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Зарплата стоит у тагильчан на первом месте при поиске работы

Сегодня, 16:11
Фото: 1MI
Согласно исследованию, высокая зарплата интересует более мужчин из Нижнего Тагила, чем женщин. Однако для представительниц прекрасного пола она также важна.

Первоочередно для всех опрошенных — зарплата, на втором месте по приоритетам у мужчин стоит получение удовольствия от работы, а у женщин — дружелюбный коллектив, сообщает пресс-служба портала SuperJob.

Под критерий «работы-мечты» у тагильских мужчин подходит та сфера деятельности, которая высоко оплачивается (63%), приносит удовольствие (20%), и имеет нормальный коллектив (17%). 

Представительницы прекрасного пола ставят хороший коллектив на 1 место (39%), сразу после зарплаты (60%), а удовольствие от работы у них стоит на третьей позиции (23%).

Интересная деятельность, польза обществу, соблюдение прав персонала и удаленный формат работы — такие ассоциации с лучшей работой называли представители обоих полов. О карьерном росте чаще мечтали мужчины, а о стабильности – женщины.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Зарплата#Деньги#Карьера#Мужчины#Женщины#Исследование#Опрос
Подпишитесь
Вскрыть череп и завести сердце. Как «собирают» пострадавших при жутких ЧП в Тагиле
Вчера, 10:12
Мертвая река и бесконтрольные выбросы. Главные экособытия за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:16
Перебои с интернетом: санкции Запада или нежелание провайдеров решать проблему?
Вчера, 16:49
Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов
Инвалид пожаловался на отсутствие доступной городской среды в Нижнем Тагиле. Его претензия адресована к представителям бизнеса.
Вчера, 12:14
Девочки-подростки шли ночью по трассе в 20 км от дома под Нижним Тагилом
Две девочки в возрасте 13 и 14 лет находились на трассе ночью одни. Они возвращались от тети обратно домой и ловили попутку.
Вчера, 16:32
236 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:25