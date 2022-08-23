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Жители Екатеринбурга могут погрузиться в стрит-арт культуру с помощью спектаклей

Сегодня, 12:11
Фото: 1MI
МТС Live разработала digital-спектакль в дополненной реальности «Urban. Ekb», который позволит жителям Свердловской области погрузиться в российскую стрит-арт культуру.
Фото: пресс-служба МТС

Проект познакомит зрителей с культурными особенностями Екатеринбурга Спектакль можно бесплатно посмотреть в приложении MTC Live. Там же имеются 30-минутные постановки о Москве и Санкт-Петербурге.

Спектакль «Urban. Ekb» состоит из нескольких блоков, каждый из которых зрителей в историю стрит-арта Екатеринбурга, прославившегося муралами. В аудиоспектаклях имеются AR-сцены, которые демонстрируют лучшие произведения паблик-арта.

Сюжет повествования строится на противостоянии Хозяйки Бетонной Горы и Старика Букашкина. Хозяйка увлечена идеей бессмертия, она решает забетонировать весь Екатеринбург, но на ее пути встают художники.

Уличное искусство и цифровые технологии продолжают развиваться и переплетаться, создавая неожиданные творческие возможности. В проекте мы использовали различные визуальные подсказки, соединив цифровые объекты и окружающую реальность, чтобы зрители смогли получить захватывающие впечатления. Хотели передать графическую, поэтическую и музыкальную вселенную спектакля в физическом и в виртуальном мире, сплести их воедино, не отчуждая друг друга, - сказал режиссер спектакля Тимур Шарафутдинов. 

AR-спектакль можно посмотреть в приложении МТС Live, находясь в любом уголке РФ. Лучше всего смотреть постановку в каком-нибудь парке. А жители Екатеринбурга смогут увидеть объекты своими глазами, прогуливаясь по отмеченным в приложении координатам.

Граффити – это творчество, общение и игра. Используя технологии цифрового измерения, мы предлагаем зрителю новый художественный и культурный опыт. Дополненная реальность обладает большим потенциалом и вызывает интерес зрителя, а digital-контент позволяет нам сделать MTC Live приложением, к которому пользователю захочется обращаться чаще, — отметил Рафаил Галиев, CPO МТС Live.

Два спектакля создали екатеринбуржцы – граффитисты Слава ПТРК и Илья Мозги. За музыку отвечали в том числе ребята с Урала - «4 Позиции Бруно».

В процессе создания проекта Urban Russia мы искали новаторские способы взаимодействия с публикой и исследовали, как с помощью цифровых технологий добиться экстраординарных впечатлений у зрителя. Мы старались пробудить в них чувство спонтанности и поразить уникальным вовлечением в происходящее, — сказал генпродюсер «Human Creative Production» Павел Фельдман.
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#МТС#Спектакли#Граффити#Стрит-арт
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