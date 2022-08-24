10 единиц оружия и 81 боеприпас изъяты в Нижнем Тагиле

Члены комиссии отметили, что в 2022 году были выделены средства на обустройство систем видеонаблюдения и металлоискателей в школах и на спортивных объектах. А 1 сентября будет проводиться ряд профилактических мероприятий на линейках. Кроме того, помещения для дня единого голосования находятся под постоянным контролем силовиков.