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10 единиц оружия и 81 боеприпас изъяты в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:10
Фото: 1MI
81 боеприпас, а также 10 единиц оружия были изъяты за последнее время в Нижнем Тагиле. Такие данные привел на заседании антитеррористической комиссии начальник отдела охраны общественного порядка Иван Колесников.

По его словам, рейды по выявлению незарегистрированного оружия проводятся постоянно. При этом тагильчане могут добровольно его сдать за вознаграждение.

Также на заседании обсуждались вопросы о защите от террористов в учебных заведениях массовых местах и объектах, на которых будет проводиться голосование 11 сентября.

Члены комиссии отметили, что в 2022 году были выделены средства на обустройство систем видеонаблюдения и металлоискателей в школах и на спортивных объектах. А 1 сентября будет проводиться ряд профилактических мероприятий на линейках. Кроме того, помещения для дня единого голосования находятся под постоянным контролем силовиков.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что для обеспечения безопасности горожан необходимо принимать максимальные усилия, сообщает пресс-служба администрации города.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Оружие#Заседание#Комиссия#Терроризм#Боеприпасы
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