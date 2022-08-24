Банда на BMW платила поддельными деньгами в магазинах Ревды

Следователи установили, что с января по март прошлого года злоумышленники произвели 63 единицы поддельных билетов Центробанка номиналом 5 тысяч рублей. Купюры производились на территории нескольких городов Свердловской области: в Нижнем Тагиле, Невьянске, Среднеуральске, Верхней Пышме, Ревде и в Екатеринбурге. Преступники передвигались на BMW X5 и тратили фальшивые деньги в разных магазинах.