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Банда на BMW платила поддельными деньгами в магазинах Ревды

Сегодня, 13:04
Фото: 1MI
В Ревде вынесли приговор банде фальшивомонетчиков — пятерым жителям Екатеринбурга. Члены преступной группировки ездили на автомобиле BMW X5 и расплачивались поддельными деньгами в разных магазинах Ревды.

Одному из членов группировки суд вынес приговор по статье ч. 3 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка поддельных купюр в целях дальнейшего сбыта), остальным — по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение поддельных банкнот).

Следователи установили, что с января по март прошлого года злоумышленники произвели 63 единицы поддельных билетов Центробанка номиналом 5 тысяч рублей. Купюры производились на территории нескольких городов Свердловской области: в Нижнем Тагиле, Невьянске, Среднеуральске, Верхней Пышме, Ревде и в Екатеринбурге. Преступники передвигались на BMW X5 и тратили фальшивые деньги в разных магазинах.

Злоумышленников удалось вычислить благодаря изучению камер видеонаблюдения. На основании полученных кадров личности членов группировки были установлены, а их деятельность прекращена.

В зависимости от распределения ролей Ревдинский городской суд назначил обвиняемым от 3 до 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Три участника ОПГ получили «условно» и испытательный срок на 3 года, сообщает прокуратура Свердловской области.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Приговор#Суд#Происшествия#Деньги#Фальшивые деньги
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