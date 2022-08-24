Блогер читает свои стихи бардам на сцене ДК имени Окунева в Нижнем Тагиле

Когда в 1995 году Дмитрию поставили диагноз (ментальное заболевание), мощной поддержкой стала помощь родных. Потом благодаря творчеству появились единомышленники и друзья. С появлением интернета друзья, тоже люди с инвалидностью, объединились в онлайн-группу. Единомышленники рисуют по арт-терапевтическим тестам, обмениваются работами и впечатлениями и просто общаются, поддерживая друг друга. Дмитрий сам провел более 20 творческих занятий по скайпу.