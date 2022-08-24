Блогер читает свои стихи бардам на сцене ДК имени Окунева в Нижнем Тагиле

Поэта, художника и музыканта Дмитрия Саночкина приглашают выступать на сценах города. О талантливом тагильчанине делали публикации TagilCity.ru и Афиша Нижнего Тагила. Рисунки Дмитрия Саночкина выставляются, а за стихи поэт дважды награжден дипломами фестиваля творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Крылья надежды».
В свое свободное время, а оно у меня есть, раз я инвалид, я пишу стихи, играю на гитаре или рисую. Творческая деятельность для меня — это возможность выразить себя и поделиться своими мыслями, — рассказывает блогер проекту #безграничные_возможности2022.
У Дмитрия Саночкина уже 4 сборника стихов. Когда Дмитрий берет в руки гитару, он исполняет собственные песни или известные хиты. Уральские барды, когда встречаются в ДК им. Окунева, приглашают музыканта выступить. С романтичными песнями и атмосферными стихами Дмитрий — душа компании и в кругу друзей.
Я бы посоветовал сам себе сделать это раньше — «выйти в люди» и поделиться своим творчеством, потому что обо мне никто не знал, кроме самых близких людей. Стихи писать и играть на гитаре начал еще в 90-х, и только в 2013 году пришел в общество инвалидов, — рассказывает тагильчанин.
Когда в 1995 году Дмитрию поставили диагноз (ментальное заболевание), мощной поддержкой стала помощь родных. Потом благодаря творчеству появились единомышленники и друзья. С появлением интернета друзья, тоже люди с инвалидностью, объединились в онлайн-группу. Единомышленники рисуют по арт-терапевтическим тестам, обмениваются работами и впечатлениями и просто общаются, поддерживая друг друга. Дмитрий сам провел более 20 творческих занятий по скайпу.
Свой блог Дмитрий с 2015 года ведет на сайте газеты «Тагильский рабочий» и выкладывает свои размышления о литературе и кино.
При заболевании может страдать самооценка. Ты не работаешь, себя винишь, перестаешь себя уважать и выпадаешь из социума. Благодаря занятиям творчеством я нашел себя и друзей. Стало легче в плане преодоления себя, своей болезни, в плане жизни, — делится Дмитрий.
Космизм в живописи — направление философское, мистическое, связано с темой духовности. 13 рисунков Дмитрия Саночкина в направлении космизм показывали тагильчанам на персональной выставке в кинотеатре «Красногвардеец». Художник дважды победил на выставке «Золотые руки» в ДРО ООО «ВОИ» — в номинации «Поделки-обереги» в 2017 году и в номинации «Живопись» в 2019 году.
В 2014 году Дмитрий Саночкин стал соискателем именной премии Главы города Нижний Тагил «За активную жизненную позицию».
Я знаю лично и по интернету людей, прежде всего инвалидов, которым тяжелее, чем мне. Мне грех жаловаться. Я могу себя реализовать, хоть в творчестве, хоть по хозяйству гвоздь прибить.