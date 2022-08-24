TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Дело о гибели 44 свердловчан от отравления метанолом передано в суд

Сегодня, 19:41
Фото: 1MI
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести мужчин и одной женщины утвердила прокуратура Свердловской области. Они обвиняются в продаже суррогатного алкоголя, который привёл к гибели 44 человек. Дело уже передано в суд.

Помимо погибших, 50 человек пострадали. Всем обвиняемым вменяется статья за хранение, перевозку и сбыт товаров, которые не отвечают требованиям безопасности и привели к гибели более двух человек. Кроме того, обвинения предъявлены и за продажу алкоголя без лицензии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

По данным следствия, с лета 2020 года по осень 2021 года все семеро обвиняемых были задействованы в незаконном обороте алкоголя. О массовом отравлении метанолом стало известно в октябре 2021 года. Тогда сообщалось о 16 погибших, в том числе жителе Нижнего Тагила. Позднее количество жертв выросло до 44.

Обвиняемым в смерти 44 свердловчан от отравления метанолом грозит до 10 лет
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Нижний Тагил#Суд#Отравление#Метанол#Отравление метиловым спиртом в Екатеринбурге
Подпишитесь
Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
Вчера, 16:22
Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами
Сегодня, 08:22
Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе
Вчера, 16:55
Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей
Сегодня, 13:33
Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%
Сегодня, 13:22
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах тагильского воздуха 24 августа
Сегодня, 11:16