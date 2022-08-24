Дело о гибели 44 свердловчан от отравления метанолом передано в суд

Помимо погибших, 50 человек пострадали. Всем обвиняемым вменяется статья за хранение, перевозку и сбыт товаров, которые не отвечают требованиям безопасности и привели к гибели более двух человек. Кроме того, обвинения предъявлены и за продажу алкоголя без лицензии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.