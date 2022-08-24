Дело о гибели 44 свердловчан от отравления метанолом передано в суд

Помимо погибших, 50 человек пострадали. Всем обвиняемым вменяется статья за хранение, перевозку и сбыт товаров, которые не отвечают требованиям безопасности и привели к гибели более двух человек. Кроме того, обвинения предъявлены и за продажу алкоголя без лицензии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным следствия, с лета 2020 года по осень 2021 года все семеро обвиняемых были задействованы в незаконном обороте алкоголя. О массовом отравлении метанолом стало известно в октябре 2021 года. Тогда сообщалось о 16 погибших, в том числе жителе Нижнего Тагила. Позднее количество жертв выросло до 44.