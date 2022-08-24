Диетолог рассказала, какие продукты дарят энергию организму человека

Человек, выпивший кофе, ощущает возбуждающий эффект напитка. Однако, происходят изменения и его гормонального фона. Например, в организме меняется количество гормона литина, который отвечает за чувство насыщения. А вот продукты, содержащие хром, не “обманывают” организм. Употребив в пищу брокколи или перекусив куском лосося, человек быстрее ощутит бодрящий эффект, чем от кофе и сладкого, при этом получив порцию необходимых витаминов и минералов, и нисколько не навредив своей фигуре, информирует News.ru