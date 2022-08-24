Диетолог рассказала, какие продукты дарят энергию организму человека

Специалист-диетолог, врач Елена Соломатина, объяснила, что почувствовать бодрость можно не только от крепкого кофе или куска шоколада. Восполнить энергию помогут диетические продукты — например, брокколи и морепродукты. Все потому, что в них содержится много хрома, а он помогает побороть сонливость.
Человек, выпивший кофе, ощущает возбуждающий эффект напитка. Однако, происходят изменения и его гормонального фона. Например, в организме меняется количество гормона литина, который отвечает за чувство насыщения. А вот продукты, содержащие хром, не “обманывают” организм. Употребив в пищу брокколи или перекусив куском лосося, человек быстрее ощутит бодрящий эффект, чем от кофе и сладкого, при этом получив порцию необходимых витаминов и минералов, и нисколько не навредив своей фигуре, информирует News.ru
Ранее диетолог объяснила, что кофе легко заменяется чаем, поскольку тот тоже содержит кофеин. По вкусу на кофе похож цикорий, какао — тонизирует, а “кофейный” напиток из ячменя содержит антиоксиданты.