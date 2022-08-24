Дом по улице Ильича в Нижнем Тагиле реконструируют по графику

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с руководством фирмы-подрядчика и жителями дома №2 на улице Ильича, который ремонтируется, для обсуждения процесса реконструкции данного здания, которое является исторической ценностью. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Здание было построено в 1936 году. Объект внесен в список исторических зданий, так как относится к эпохе советского конструктивизма. Сотрудники ЗАО «Стройкомплекс» начали здесь ремонты в этом году. Закончить реконструкцию планируют к началу следующего года. Мэр отметил, что здание непростое для реконструкции. При этом, благодаря общению с жителями. Удалось решить ряд сложных моментов.
Агентство по охране памятников пошло навстречу собственникам, и вопрос с балконами и кондиционерами решен. Сейчас все запланированные работы выполняются, и получается очень красивое здание, - отметил Владислав Пинаев.
По данным замгендиректора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, работы по кровле уже завершены. Сейчас проводится реставрация фасада. Также ремонтируется подвал.
По словам рабочих, главная задача - до октября закончить все фасадные работы, после чего доделать все подвалы.
Напомним, ранее в этом доме жила дирекция «Уралвагонзавода». Нижний Тагил стал первым городом в регионе, где решено реконструировать жилой объект культурного наследия.
Подрядчика для ремонта выбирали с особой трепетностью: он должен был обладать не только большим опытом, но и правом реконструкции исторических объектов.