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Дом по улице Ильича в Нижнем Тагиле реконструируют по графику

Сегодня, 14:37
Фото: TagilCity.ru
Дом, который реконструируют на ул. Ильича в Нижнем Тагиле ремонтируется без задержки сроков.
Фото: TagilCity.ru

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с руководством фирмы-подрядчика и жителями дома №2 на улице Ильича, который ремонтируется, для обсуждения процесса реконструкции данного здания, которое является исторической ценностью. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Здание было построено в 1936 году. Объект внесен в список исторических зданий, так как относится к эпохе советского конструктивизма. Сотрудники ЗАО «Стройкомплекс» начали здесь ремонты в этом году. Закончить реконструкцию планируют к началу следующего года. Мэр отметил, что здание непростое для реконструкции. При этом, благодаря общению с жителями. Удалось решить ряд сложных моментов.

Агентство по охране памятников пошло навстречу собственникам, и вопрос с балконами и кондиционерами решен. Сейчас все запланированные работы выполняются, и получается очень красивое здание, - отметил Владислав Пинаев. 

По данным замгендиректора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, работы по кровле уже завершены. Сейчас проводится реставрация фасада. Также ремонтируется подвал.

По словам рабочих, главная задача - до октября закончить все фасадные работы, после чего доделать все подвалы.

Напомним, ранее в этом доме жила дирекция «Уралвагонзавода». Нижний Тагил стал первым городом в регионе, где решено реконструировать жилой объект культурного наследия.

Подрядчика для ремонта выбирали с особой трепетностью: он должен был обладать не только большим опытом, но и правом реконструкции исторических объектов.

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