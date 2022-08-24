Дом по улице Ильича в Нижнем Тагиле реконструируют по графику

Здание было построено в 1936 году. Объект внесен в список исторических зданий, так как относится к эпохе советского конструктивизма. Сотрудники ЗАО «Стройкомплекс» начали здесь ремонты в этом году. Закончить реконструкцию планируют к началу следующего года. Мэр отметил, что здание непростое для реконструкции. При этом, благодаря общению с жителями. Удалось решить ряд сложных моментов.