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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на двое суток

Сегодня, 17:31
Фото: соцсети Евгения Ройзмана
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на двое суток по делу о дискредитации ВС РФ.

Ранее бывшего чиновника доставили на допрос в полицию Екатеринбурга. Затем его планируется этапировать в Москву. В отношении него может быть заведено уголовное дело за дискредитацию военнослужащих российской армии.

В правоохранительных органах заявляют, что Евгений Ройзман выложил на своем YouTubе — канале видеоролик, в котором высказался негативно о ВС РФ. Бывший мэр был задержан у себя в квартире 24 августа. Силовики провели обыски не только в его жилище, а также в музее Невьянской иконы и «Фонде Евгения Ройзмана», пишут РИА-Новости.

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