Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на двое суток

В правоохранительных органах заявляют, что Евгений Ройзман выложил на своем YouTubе — канале видеоролик, в котором высказался негативно о ВС РФ. Бывший мэр был задержан у себя в квартире 24 августа. Силовики провели обыски не только в его жилище, а также в музее Невьянской иконы и «Фонде Евгения Ройзмана», пишут РИА-Новости.