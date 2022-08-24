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Есть погибший: пожилая пара врезалась в пожарную машину под Екатеринбургом

Сегодня, 10:20
Фото: ЕАН
Легковой автомобиль Renault Logan столкнулся с пожарным автомобилем под Екатеринбургом, на дороге со стороны Нижнего Тагила. Скончался водитель, пассажирка получила травмы. ДТП случилось 23 августа около 11 часов вечера.

На данный момент известно, что на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов случилось дорожно-транспортное происшествие. Погиб пожилой мужчина 63 лет. Его пассажирка, которая на два года старше, была госпитализирована.

Renault Logan двигался от Верхней Пышмы в сторону областного центра Свердловской области. Водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, съехал с маршрута и столкнулся с «Урал АЦ-4,0».

Шофёр пожарной машины рассказал, что ехал из Карпинска в Екатеринбург, остановился передохнуть, а после почувствовал, что в него въехали. Полицейские проводят расследование, пишет ЕАН.

Ранее в Нижнем Тагиле случилось ДТП с пятью погибшими. За рулём иномарки был подросток без прав на управление транспортным средством. Машину он взял у родителей без спроса.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Полиция#Больница#Смерть#Погибшие
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