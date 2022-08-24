Есть погибший: пожилая пара врезалась в пожарную машину под Екатеринбургом

На данный момент известно, что на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов случилось дорожно-транспортное происшествие. Погиб пожилой мужчина 63 лет. Его пассажирка, которая на два года старше, была госпитализирована.
Renault Logan двигался от Верхней Пышмы в сторону областного центра Свердловской области. Водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, съехал с маршрута и столкнулся с «Урал АЦ-4,0».
Шофёр пожарной машины рассказал, что ехал из Карпинска в Екатеринбург, остановился передохнуть, а после почувствовал, что в него въехали. Полицейские проводят расследование, пишет ЕАН.
Ранее в Нижнем Тагиле случилось ДТП с пятью погибшими. За рулём иномарки был подросток без прав на управление транспортным средством. Машину он взял у родителей без спроса.