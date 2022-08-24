Ксения Собчак заступилась за подрисовавшего глаза картине охранника из Екатеринбурга

Напомним, в декабре 2021 года охранник «Ельцин Центра» работал на выставке. Он подрисовал глаза картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Общая стоимость полотна оценивается в 75 миллионов рублей. В начале августа 2022 года дело было передано в суд. Если мужчина будет признан виновным в вандализме, то ему грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев. Ущерб от действий теперь уже бывшего охранника оценивается в 250 тысяч рублей.