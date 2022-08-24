TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Ксения Собчак заступилась за подрисовавшего глаза картине охранника из Екатеринбурга

Сегодня, 13:32
Фото: Официальная страница Ксении Собчак Вконтакте
Журналистка Ксения Собчак заступилась за охранника, который пририсовал глаза картине во время выставки в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге.

Она задала в своем посте в Telegram-канале вопрос о том, хорошо ли спится директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой. Собчак отметила, что охранник является инвалидом и ветераном боевых действий в Чечне и Афганистане. Кроме того, у него имеется диагноз в сфере психиатрии.

Журналистка добавила, что мужчина признал вину и несколько раз принес извинения, а его штраф в размере 250 тысяч рублей, предназначенный для реставрации картины, покрыла страховка. Собчак отметила, что для нее остается загадкой, почему Третьяковская галерея не пошла на примирение с охранником.

Сначала отказали в возбуждении уголовного дела, а затем Министерство культуры попросило Генпрокуратуру отменить это решение. Складывается впечатление, что из дела специально сделали показательную порку, — считает Ксения Собчак.

Напомним, в декабре 2021 года охранник «Ельцин Центра» работал на выставке. Он подрисовал глаза картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Общая стоимость полотна оценивается в 75 миллионов рублей. В начале августа 2022 года дело было передано в суд. Если мужчина будет признан виновным в вандализме, то ему грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев. Ущерб от действий теперь уже бывшего охранника оценивается в 250 тысяч рублей.

Подрисовавшему глаза картине охраннику «Ельцин Центра» в Екатеринбурге грозит арест
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Ксения Собчак#Охранник#Картина#Порча#Вандализм
Подпишитесь
Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
Вчера, 16:22
Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами
Сегодня, 08:22
Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе
Вчера, 16:55
Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей
Сегодня, 13:33
Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%
Сегодня, 13:22
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах тагильского воздуха 24 августа
Сегодня, 11:16