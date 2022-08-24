Минеева: В Москве создали ресурс для предприятий, исключенных из реестра МСП

Минеева сообщила, что от большинства компаний, которые были исключены из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (их более 86 тысяч), поступают запросы о помощи в возвращении в реестр. Многие из этих компаний покинули реестр из-за незначительных нарушений. Теперь новый информационный ресурс поможет бизнесу проверить присутствие своих компаний в реестре и вернуться в него, если будет желание, пишет newsnn.ru.
Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, абсолютное большинство исключенных из реестра организаций фактически остаются малыми и средними предприятиями и имеют возможность вернуться в этот список. Компании удалены из-за нарушения сроков предоставления документов или недочетов в оформлении бумаг. Иногда они даже не знают о таких изменениях и узнают о них только когда, например, получают отказ в льготном кредите. Чтобы помочь компаниям восстановить статус и доступ ко всем мерам поддержки, в департаменте предпринимательства создали специальный информационный ресурс, а также проводят консультации по этим вопросам.
Отмечается, что реестр ведет Федеральная налоговая служба. Компания, которая включена в него, может рассчитывать на сниженные налоговые ставки по страховым взносам и аренде государственного и муниципального имущества, доступ к городским и федеральным программам льготного кредитования и прочие меры поддержки.
Ранее председатель Кабмина Михаил Мишустин анонсировал намерение расширить меры поддержки отечественного бизнеса. В правительстве в сжатые сроки составили правила предоставления гарантий по кредитам. Их можно будет получить на половину обязательств по основному долгу. Иными словами, государство возместит банку 50% займа, если предприятие окажется банкротом.
Подобная мера поможет снизить риски заемщиков и кредиторов и увеличить привлекательность вложений в проекты. Помимо этого, будет расширена программа льготного кредитования.
Также в этом году бизнес приобрел право на кредитные каникулы. В срок до 30 сентября 2022 года малые и средние предприятия из наиболее пострадавших от санкций отраслей смогут обратиться к кредиторам с просьбой об отсрочке платежей по всем кредитам и займам, оформленным до 1 марта 2022 года. Закон позволяет перенести выплаты на срок до шести месяцев. Если кредитов несколько, можно получить отсрочку по каждому из них, но только один раз.