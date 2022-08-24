Минеева: В Москве создали ресурс для предприятий, исключенных из реестра МСП

Также в этом году бизнес приобрел право на кредитные каникулы. В срок до 30 сентября 2022 года малые и средние предприятия из наиболее пострадавших от санкций отраслей смогут обратиться к кредиторам с просьбой об отсрочке платежей по всем кредитам и займам, оформленным до 1 марта 2022 года. Закон позволяет перенести выплаты на срок до шести месяцев. Если кредитов несколько, можно получить отсрочку по каждому из них, но только один раз.