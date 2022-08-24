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Мужчина пытался похитить 4-летнего мальчика с детской площадки в Перми

Сегодня, 17:38
Фото: 1MI
Неизвестный мужчина пытался похитить четырехлетнего ребенка с детской площадки на глазах прохожих. Инцидент произошел в Перми.

Родители отпустили ребенка погулять с собакой на несколько минут. Отец собирал вещи, чтобы поехать к бабушке. Прежде чем выпустить сына, папа осмотрел двор из окна. Там никого не было, кроме соседок. Отец наказал никуда не уходить и выпустил ребенка.

Незнакомый мужчина подошел к ребенку с собачкой через пару минут после того, как тот вышел из дома. Он пообещал мальчику купить сладости, взял его за руку и повел в неизвестном направлении.

Две сотрудницы отдела судебных приставов обратили внимание на пару. Мальчик был прилично одет, а мужчина, по их словам бомжеватый. Женщины шли с перерыва и заметили, что ребенок озирается по сторонам и ближе прижимает собачку. Это показалось девушкам подозрительным. Они решили подойти к ребенку и спросить, знаком ли ему дядя.

Мальчик рассказал, что видит дядю впервые, а пошел за ним, чтобы получить сладкий сюрприз. Оказалось, что мужчина увел ребенка на три километра от дома, пишет «КП-Пермь».

При этом мужчина так просто не отказался от ребенка. Он шел за приставами до подразделения ведомства и остался ждать полицию, куда незамедлительно было сообщено о происшествии. Мужчину забрали в отделение полиции.

Сам отец, когда спустился к машине, не обнаружил сына. По данным издания, мужчина спросил у ребенка, где его родители, но тот не ответил. Мужчина почувствовал ответственность за ребенка и взял его с собой. Через какое-то время он решил его накормить. Как раз в это время ему повстречались приставы.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что мальчик был на улице без присмотра и сам подошел к мужчине. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Взрослые#Похищение
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