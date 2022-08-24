Мужчина пытался похитить 4-летнего мальчика с детской площадки в Перми

Родители отпустили ребенка погулять с собакой на несколько минут. Отец собирал вещи, чтобы поехать к бабушке. Прежде чем выпустить сына, папа осмотрел двор из окна. Там никого не было, кроме соседок. Отец наказал никуда не уходить и выпустил ребенка.
Незнакомый мужчина подошел к ребенку с собачкой через пару минут после того, как тот вышел из дома. Он пообещал мальчику купить сладости, взял его за руку и повел в неизвестном направлении.
Две сотрудницы отдела судебных приставов обратили внимание на пару. Мальчик был прилично одет, а мужчина, по их словам бомжеватый. Женщины шли с перерыва и заметили, что ребенок озирается по сторонам и ближе прижимает собачку. Это показалось девушкам подозрительным. Они решили подойти к ребенку и спросить, знаком ли ему дядя.
Мальчик рассказал, что видит дядю впервые, а пошел за ним, чтобы получить сладкий сюрприз. Оказалось, что мужчина увел ребенка на три километра от дома, пишет «КП-Пермь».
При этом мужчина так просто не отказался от ребенка. Он шел за приставами до подразделения ведомства и остался ждать полицию, куда незамедлительно было сообщено о происшествии. Мужчину забрали в отделение полиции.
Сам отец, когда спустился к машине, не обнаружил сына. По данным издания, мужчина спросил у ребенка, где его родители, но тот не ответил. Мужчина почувствовал ответственность за ребенка и взял его с собой. Через какое-то время он решил его накормить. Как раз в это время ему повстречались приставы.
В пресс-службе городского УМВД сообщили, что мальчик был на улице без присмотра и сам подошел к мужчине. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено.