Мужчина пытался похитить 4-летнего мальчика с детской площадки в Перми

Сам отец, когда спустился к машине, не обнаружил сына. По данным издания, мужчина спросил у ребенка, где его родители, но тот не ответил. Мужчина почувствовал ответственность за ребенка и взял его с собой. Через какое-то время он решил его накормить. Как раз в это время ему повстречались приставы.