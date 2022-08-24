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Мужчина выпал из окна высотки в Екатеринбурге

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки по ул. Рощинской, 44.

Свидетели отметили, что погибшему на вид около 45-50 лет. Выпал мужчина примерно в 22.00 23 августа, сообщает Е1. После происшествия на место приехали медики и правоохранители.

Очевидцы рассказали, что несколько часов после трагедии мужчина продолжал лежать на том же месте – силовики его охраняли. Также они отметили, что до трагедии у мужчины была сломана нога, он передвигался в гипсе.

Некоторые свидетели утверждают, что мужчину могли сбросить. Они думают, что мужчина выпал с лоджии, так как по ней ходили правоохранители.

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