На Молодежный ВЭФ во Владивосток съедутся молодые специалисты, ученые и бизнесмены

В этом году форум отличается не только молодежным днем для предпринимателей, но и тем, что для молодых экологов и экоактивистов предусмотрена обширная повестка, отметила Ксения Разуваева, глава Росмолодежи. Перед его проведением состоится флагманский молодежный форум в сфере устойчивого развития «Экосистема. Заповедный край». Его проведут на Камчатке, день завершения – 5 сентября. В повестку большого экономического форума интегрируют наработки и готовые проекты участников «Экосистемы», добавила Разуваева. Она также отметила, что экологизация стала трендом, и данное направление продолжат развивать.