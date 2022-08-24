На Молодежный ВЭФ во Владивосток съедутся молодые специалисты, ученые и бизнесмены

Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) выступают соорганизаторами мероприятия.
В этом году молодежный форум пройдет в контексте существенной переоценки ценностей, касающихся государственного мышления, воспитания молодого поколения, а также каждого, кто мечтает стать профессионалом своего дела, пишет vostokmedia.com. По словам Антона Кобякова, советника президента, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ-2022, сегодня очень важно вовлечь молодых специалистов, предпринимателей и ученых в деятельность, направленную на развитие Дальневосточного региона и экономики России в целом.
Кобяков подчеркнул, что двигателем стабильного развития современного общества является молодежь. Он добавил, что молодое поколение не опасается экспериментов в бизнесе, старается пробовать новое, предлагает новаторские решения. Однако, по его мнению, бизнес и государство должны поддерживать креативные идеи и фундаментальные знания. «Площадка Молодежного восточного экономического форума во второй раз становится местом для старта новых программ поддержки талантливой молодежи в сфере науки и технологий, новых стартапов и бизнес-идей, обеспечивая тем самым серьезную основу для экономического роста, становления технологического суверенитета и научно-технического развития России в условиях существующих ограничений», – заявил советник главы государства.
В дискуссионной повестке сессий форума важным вопросом станет выявление в том числе неэкономических мер поддержки молодого поколения для раскрытия его огромного потенциала.
В этом году форум отличается не только молодежным днем для предпринимателей, но и тем, что для молодых экологов и экоактивистов предусмотрена обширная повестка, отметила Ксения Разуваева, глава Росмолодежи. Перед его проведением состоится флагманский молодежный форум в сфере устойчивого развития «Экосистема. Заповедный край». Его проведут на Камчатке, день завершения – 5 сентября. В повестку большого экономического форума интегрируют наработки и готовые проекты участников «Экосистемы», добавила Разуваева. Она также отметила, что экологизация стала трендом, и данное направление продолжат развивать.
Холдинг 1MI – официальный информационный партнер Восточного экономического форума.