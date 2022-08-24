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На ремонт двух дорог по нацпроекту БКД в Нижнем Тагиле выделено 30,1 млн

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
На капитальный ремонт дороги на участке от улицы Максима Горького до улицы Кленовая, а также самой улицы Кленовая в Нижнем Тагиле выделено 30,1 миллиона рублей. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Заказчиком закупки является МУП «Тагилдорстрой». Средства выделены из местного бюджета.

Согласно техзаданию, субподрядчику необходимо после подготовительных работ установить временное видеонаблюдение на объектах. Помимо обустройства дорог будут отремонтированы тротуары, пересечения и примыкания, остановки и посадочные площадки. Также контрактом предусмотрена утилизация мусора после ремонта.

Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты соответствия пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Объекты необходимо сдать до 30 сентября 2022 года. Гарантия на основание дорожной одежды составит не менее шести лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 31 августа 2022 года.

1,18 млрд выделено на ремонт дорог в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКД
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#Евгения Сафина#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дороги#Ремонт#Спарк#МУП Тагилдорстрой#Закупка#Нацпроект БКАД
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