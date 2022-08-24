На ремонт двух дорог по нацпроекту БКД в Нижнем Тагиле выделено 30,1 млн

На капитальный ремонт дороги на участке от улицы Максима Горького до улицы Кленовая, а также самой улицы Кленовая в Нижнем Тагиле выделено 30,1 миллиона рублей. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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