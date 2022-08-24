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Налоговая требует 1,1 млрд рублей с уральского оператора «Мотив»

Сегодня, 18:45
Фото: 1MI
Налоговая инспекция требует больше миллиарда рублей с сотового оператора «Мотив», который работает в Свердловской области.

Предполагается, что задолженность накопилась за два периода. Так, почти 400 миллионов компания задолжала за 2015–2017 годы, а также 737 миллионов рублей за 2018–2020 годы.

По данным «Коммерсант», компания это решение пытается оспорить. Издание отмечает, что ранее должностные лица ООО «Екатеринбург-2000»,  являющегося юрлицом оператора, неоднократно становились фигурантами уголовных дел о неуплате налогов.

Сотовый оператор «Мотив» работает в Свердловской области с 1996 года. Он предоставляет услуги сотовой связи, интернет и занимается строительством частных виртуальных сетей. Помимо Свердловской области, компания работает в Курганской области, ХМАО и ЯНАО.

#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Екатеринбург#Компания#Налоги#Суд#Налоговая инспекция
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