Налоговая требует 1,1 млрд рублей с уральского оператора «Мотив»

Предполагается, что задолженность накопилась за два периода. Так, почти 400 миллионов компания задолжала за 2015–2017 годы, а также 737 миллионов рублей за 2018–2020 годы.
По данным «Коммерсант», компания это решение пытается оспорить. Издание отмечает, что ранее должностные лица ООО «Екатеринбург-2000», являющегося юрлицом оператора, неоднократно становились фигурантами уголовных дел о неуплате налогов.
Сотовый оператор «Мотив» работает в Свердловской области с 1996 года. Он предоставляет услуги сотовой связи, интернет и занимается строительством частных виртуальных сетей. Помимо Свердловской области, компания работает в Курганской области, ХМАО и ЯНАО.