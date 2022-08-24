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Насмерть раздавили женщину 120 тонн зерна на предприятиии в Перми

Сегодня, 17:52
Фото: 1MI
Во время разгрузки 120 тонн зерна обрушились на работников сельскохозяйственного предприятия в поселке Култаево Пермского района. В результате 38-летняя сотрудница погибла, а ее брату оторвало ногу.

Один из бункеров с зерном прохудился, а из щелей посыпалось зерно. Щели смогли заткнуть мешками, но зерно все равно сыпалось. Пострадавшим работникам было велено разгрузить бункер, рассказывает очевидец происшествия. К месту был подогнан шнек для выгрузки зерна. Однако после его подключения раздался хлопок и все 120 тонн, которые были внутри, упали на работников.

По словам очевидца, конус бункера упал на женщину, а мужчина оказался под завалами. Видевший это все мужчина сразу стал вызывать спасателей. От шока он не сразу смог разблокировать телефон, а потом объяснить, так как от страха стал заикаться.

На место, по словам очевидца, сразу пришли другие сотрудники. Они стали откапывать работников. На это у них ушло 2,5 часа. Очевидец отмечает, что приехавшие спасатели тоже помогали, а потом был вызван кран. В итоге мужчину удалось вызволить. У него отрубило часть ноги. Врачи, по словам очевидца, рассказали, что спасти ее вряд ли получится. Женщину спасти не удалось, ее расплющило, уточняет очевидец.

У погибшей, рассказывает очевидец, осталось трое детей. Они воспитываются в детском центре. Следователи начали проверку. Расследование уже начинается, пишет «КП-Пермь».

#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Зерно#Предприятие#Погибшие#Смерть
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