Насмерть раздавили женщину 120 тонн зерна на предприятиии в Перми

На место, по словам очевидца, сразу пришли другие сотрудники. Они стали откапывать работников. На это у них ушло 2,5 часа. Очевидец отмечает, что приехавшие спасатели тоже помогали, а потом был вызван кран. В итоге мужчину удалось вызволить. У него отрубило часть ноги. Врачи, по словам очевидца, рассказали, что спасти ее вряд ли получится. Женщину спасти не удалось, ее расплющило, уточняет очевидец.