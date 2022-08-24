Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей

На самих товарных чеках нет названия компании-продавца. Печати на них частично оборваны и определить название по ним также невозможно. Указанные ИНН и ОГРНИП принадлежат индивидуальному предпринимателю из Оренбурга Кириллу Синкину. Основной вид деятельности — осуществление прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой.