Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей

Инцидент произошел днем 22 августа. По словам соседей, пенсионерка заходила к себе в подъезд в доме № 76 на улице Газетной, а вместе с ней зашел неизвестный мужчина.
Зашел вместе с ней, так и дошел до ее квартиры. Он был один. Продал ей четыре огнетушителя. Случилось это часа в три дня. Сказал, вечером в 6 придет мастер настраивать. Потом она спустилась вниз к соседям и все рассказала. Мы ей запретили открывать дверь, так как она живет одна, — рассказала TagilCity.ru соседка пожилой женщины.
Как мужчина уговорил пенсионерку купить четыре огнетушителя за 40 тысяч рублей, собеседница редакции пояснить не смогла.
Она не рассказала. В шоке находилась. Мы ее всем подъездом успокаивали, потом приехала ее дочь, — сообщила соседка.
Согласно товарным чекам, пожилая женщина приобрела четыре автономных устройства порошкового пожаротушения «ТАБ». Цена за единицу — 9 990 рублей. Однако стоимость такого огнетушителя на сайте производителя составляет 2 350 рублей.
Также в чеках указано, что «покупатель приобрел товар бытового назначения надлежащего качества, который входит в список товаров, не подлежащих обмену или возврату».
На самих товарных чеках нет названия компании-продавца. Печати на них частично оборваны и определить название по ним также невозможно. Указанные ИНН и ОГРНИП принадлежат индивидуальному предпринимателю из Оренбурга Кириллу Синкину. Основной вид деятельности — осуществление прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой.