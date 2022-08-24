«Он заслуживает справедливости и уважения»: Куйвашев высказался о задержании Ройзмана

Напомним, что задержание Евгения Ройзмана было сегодня, 24 августа, примерно в 6 часов утра. Силовики пришли в квартиру экс-мэра. Он вышел к правоохранителям без постороннего воздействия. Ройзмана обвиняют в дискредитации ВС РФ.