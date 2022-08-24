TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Он заслуживает справедливости и уважения»: Куйвашев высказался о задержании Ройзмана

Сегодня, 13:41
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался об утреннем задержании экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которое случилось 24 августа. Бывшему главе администрации Екатеринбурга вменяют статью о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации.

Действующий глава региона опубликовал видео с обращением в своём telegram-канале. На кадрах, записанных губернатором, сказано:

У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись (и являемся) политическими оппонентами. Но закон есть закон, и, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит, — выразил надежду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также глава региона добавил, что музей «Дом Невьянской иконы», созданный Ройзманом в 1999 году, должен продолжать работу.

И, конечно, не могу не сказать о музее Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю на то, что этот музей удастся сохранить и он будет работать, — говорит губернатор.

Напомним, что задержание Евгения Ройзмана было сегодня, 24 августа, примерно в 6 часов утра. Силовики пришли в квартиру экс-мэра. Он вышел к правоохранителям без постороннего воздействия. Ройзмана обвиняют в дискредитации ВС РФ.

Силовики, обыски, статья: что известно о задержании Ройзмана
Узнать подробнее
Читайте также:
На Евгения Ройзмана завели уголовное дело из-за ролика на YouTubeСиловики вывели Ройзмана из квартиры после обысковЕвгения Ройзмана задержали в Екатеринбурге по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
#Общество#Евгений Ройзман задержан за дискредитацию#Эксклюзив#Екатеринбург#Евгений Куйвашев#Обращение#Поддержка#Задержание#Полиция#Анна Варнакина#Видео
Подпишитесь
Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
Вчера, 16:22
Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами
Сегодня, 08:22
Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе
Вчера, 16:55
Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей
Сегодня, 13:33
Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%
Сегодня, 13:22
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах тагильского воздуха 24 августа
Сегодня, 11:16