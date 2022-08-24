«Он заслуживает справедливости и уважения»: Куйвашев высказался о задержании Ройзмана

Действующий глава региона опубликовал видео с обращением в своём telegram-канале. На кадрах, записанных губернатором, сказано:
У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись (и являемся) политическими оппонентами. Но закон есть закон, и, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит, — выразил надежду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Также глава региона добавил, что музей «Дом Невьянской иконы», созданный Ройзманом в 1999 году, должен продолжать работу.
И, конечно, не могу не сказать о музее Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю на то, что этот музей удастся сохранить и он будет работать, — говорит губернатор.
Напомним, что задержание Евгения Ройзмана было сегодня, 24 августа, примерно в 6 часов утра. Силовики пришли в квартиру экс-мэра. Он вышел к правоохранителям без постороннего воздействия. Ройзмана обвиняют в дискредитации ВС РФ.