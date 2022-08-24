Подрядчика на капремонт Демидовской поликлиники снова ищут в Нижнем Тагиле

Проект реконструкции разработало ООО «Сити Билдинг». Работы необходимо окончить в течение 270 дней с момента заключения контракта. Подрядчик должен отремонтировать фасад и крыльцо поликлиники, заменить в здании старые системы водоснабжения, канализации, вентиляции и электричества. На объекте будут установлены новые двери и окна, а также сделана внутренняя отделка.