Подрядчика на капремонт Демидовской поликлиники снова ищут в Нижнем Тагиле

Заказчиком тендера является ГАУЗ «Демидовская городская больница», средства на ремонт медицинского учреждения выделены из бюджета Свердловской области. Здание постройки 1824–1828 годов является объектом культурного наследия.
Проект реконструкции разработало ООО «Сити Билдинг». Работы необходимо окончить в течение 270 дней с момента заключения контракта. Подрядчик должен отремонтировать фасад и крыльцо поликлиники, заменить в здании старые системы водоснабжения, канализации, вентиляции и электричества. На объекте будут установлены новые двери и окна, а также сделана внутренняя отделка.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 августа. Гарантия на работы составит 60 месяцев.