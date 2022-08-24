Полиция разыскивает расплатившегося чужой кредиткой мужчину в Екатеринбурге

Posted 24 августа 2022, 07:25
Published 24 августа 2022, 07:25
Modified 24 августа 2022, 08:40
Updated 24 августа 2022, 08:40
Сотрудники отдела полиции №11 Железнодорожного района занимаются идентификацией личности мужчины с фотографии. Правоохранители уверены: он расплачивался чужой кредитной картой в магазинах и кафе. Суммарный ущерб владельцу составил около 20 000 рублей.
Ранее дежурным поступило сообщение о том, что екатеринбуржец потерял сумку с личными вещами, среди которых находилась кредитка.
Всех, кому известен злоумышленник, полицейские просят поделиться информацией по номерам (343) 356-42-11 или 102 (02) на условиях сохранения анонимности. Также правоохранители предлагают мужчине самому прийти в полицейский участок на улице Челюскинцев, 96, написать объяснительную и возместить сумму, потраченную в различных торговых заведениях города, пишет пресс-служба УМВД по г. Екатеринбургу.