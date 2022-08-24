Появилось видео переговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана с силовиками

Сам Ройзман заявил, что для подписания бумаги, ее надо сначала подписать. На это силовики заявили, что все равно будут проводить следственные действия.



Напомним, силовики нагрянули в квартиру бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана утром 24 августа. Они провели у него обыски. Известно, что обыски проходили и в музее Невьянской иконы и фонде.