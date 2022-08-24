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Пожарный в свой выходной спас людей из горящего общежития в Екатеринбурге

Сегодня, 14:16
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожарный в свой выходной день спас людей из горящего общежития в Екатеринбурге. Все случилось вечером, 19 августа.

Павел Машнин был дома, когда увидел, что в соседнем доме на улице 40-летия Комсомола пожар. Он бросился на помощь, находящимся в здании людям. Пожарный поднялся на третий этаж, вскрыл дверь секции и увидел, что в коридоре лежит мужчина.

Вместе с очевидцами он вытащил пострадавшего на улицу и оказал ему первую помощь, пока медики ехали на место.

Когда скорая приехала на место, то мужчина был передан врачам. После этого пожарный пошел по квартирам. К тому времени все с третьего этажа и выше затянуло дымом, рассказывает Павел Машнин. На восьмом этаже, по словам пожарного, он нашел ребенка в одной из квартир, а в другой пожилого человека. Он помог им выбраться на улице и передал врачам.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем было охвачено уже 20 квадратных метров. К зданию стянулись восемь единиц техники и 25 человек личного состава. Павел Машнин остался на помощь коллегам и ушел только после ликвидации огня.

В ГУ МЧС по Свердловской области пожарного поблагодарили за неравнодушие, смелось и решительность. Уже рассматривается вопрос о представлении его к награде, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

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