Пожарный в свой выходной спас людей из горящего общежития в Екатеринбурге

Когда скорая приехала на место, то мужчина был передан врачам. После этого пожарный пошел по квартирам. К тому времени все с третьего этажа и выше затянуло дымом, рассказывает Павел Машнин. На восьмом этаже, по словам пожарного, он нашел ребенка в одной из квартир, а в другой пожилого человека. Он помог им выбраться на улице и передал врачам.