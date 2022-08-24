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Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%

Сегодня, 13:22
Фото: TagilCity.ru
Чиновники в Горноуральском городском округе определили подрядчика, который выполнит предпроектное обследование и проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту двух мостов через реку Иса под Нижним Тагилом. Первоначальная цена в 3,7 млн рублей была снижена до 2,6 млн рублей.

Всего пять компаний заявились на участие в закупке, в результате победителем выбрана фирма, которая снизила первоначальную максимальную цену контракта на 30%. 

Согласно документации объявленной закупки, планируется обследование сразу двух объектов: первый мост проходит над рекой и является частью Исинского тракта между остановок «Иса» и «Черемушки», а также мост-дамбу, который находится между остановками «Солодов лог» и «Сады Нива».

Первый объект был поврежден в 2021 году во время ливней, которые увеличили объем воды в реке Иса и также стали причиной затопления в Верхней Салде. Мост пришлось экстренно ремонтировать, поскольку автомобильное движение было прекращено и дачники не могли как проехать к своим садовым участкам, так и вернуться с них в город. В итоге несколько сотен садовых домов были отрезаны от дороги в Нижний Тагил.

Также в мае 2022 года на мосту произошло ДТП, в результате которого иномарка снесла часть ограждения. Его частично восстановили, но мосту в целом требуется капитальный ремонт.

Второй объект — дамба из бетонных конструкций, которая находится на съезде с тракта и покрыта грунтово-щебеночной смесью. По этому мосту местные жители проезжают на другой берег реки. Территория пользуется популярностью у отдыхающих и рыбаков.

#Александра Логинова#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Верхняя и Нижняя Салда#Мост#Иса#Река#Сады
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