Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%

Первый объект был поврежден в 2021 году во время ливней, которые увеличили объем воды в реке Иса и также стали причиной затопления в Верхней Салде. Мост пришлось экстренно ремонтировать, поскольку автомобильное движение было прекращено и дачники не могли как проехать к своим садовым участкам, так и вернуться с них в город. В итоге несколько сотен садовых домов были отрезаны от дороги в Нижний Тагил.