Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%

Всего пять компаний заявились на участие в закупке, в результате победителем выбрана фирма, которая снизила первоначальную максимальную цену контракта на 30%.
Согласно документации объявленной закупки, планируется обследование сразу двух объектов: первый мост проходит над рекой и является частью Исинского тракта между остановок «Иса» и «Черемушки», а также мост-дамбу, который находится между остановками «Солодов лог» и «Сады Нива».
Первый объект был поврежден в 2021 году во время ливней, которые увеличили объем воды в реке Иса и также стали причиной затопления в Верхней Салде. Мост пришлось экстренно ремонтировать, поскольку автомобильное движение было прекращено и дачники не могли как проехать к своим садовым участкам, так и вернуться с них в город. В итоге несколько сотен садовых домов были отрезаны от дороги в Нижний Тагил.
Также в мае 2022 года на мосту произошло ДТП, в результате которого иномарка снесла часть ограждения. Его частично восстановили, но мосту в целом требуется капитальный ремонт.
Второй объект — дамба из бетонных конструкций, которая находится на съезде с тракта и покрыта грунтово-щебеночной смесью. По этому мосту местные жители проезжают на другой берег реки. Территория пользуется популярностью у отдыхающих и рыбаков.