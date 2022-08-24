Предупреждение о пожарной опасности объявлено в Свердловской области

В связи с этим уральцев просят не разводить костры на природе, не бросать сигареты на пол, не поджигать сухую траву на садах. Властей спасатели попросили обеспечить населенные пункты всем необходимым для оперативного тушения огня, а также провести занятия по обучению действиям по тушению пожара и эвакуации из зоны чрезвычайных событий.