TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Предупреждение о пожарной опасности объявлено в Свердловской области

Сегодня, 15:47
Фото: 1MI
Свердловские спасатели объявили о сохранении высокой пожарной опасности 4 и 5 класса горимости леса.

Пожароопасная обстановка будет наблюдаться 25-27 августа, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС». В связи с этим высок риск получения теплового удара гражданами, а также возникновение пожара из-за теплового нагрева.

В связи с этим уральцев просят не разводить костры на природе, не бросать сигареты на пол, не поджигать сухую траву на садах. Властей спасатели попросили обеспечить населенные пункты всем необходимым для оперативного тушения огня, а также провести занятия по обучению действиям по тушению пожара и эвакуации из зоны чрезвычайных событий.

Также представителей власти попросили продолжать мониторинг распределительных устройств, головных трансформаторных подстанций, находящихся в лесных местностях.

Читайте также:
Магазин вспыхнул на Уралмаше в Екатеринбурге из-за загоревшегося холодильникаПожарный в свой выходной спас людей из горящего общежития в Екатеринбурге
#Елена Озерова#Пожар#Природа#Новости УрФО#Спасатели#Предупреждение#Экстренное предупреждение
Подпишитесь
Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
Вчера, 16:22
Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами
Сегодня, 08:22
Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе
Вчера, 16:55
Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей
Сегодня, 13:33
Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%
Сегодня, 13:22
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах тагильского воздуха 24 августа
Сегодня, 11:16