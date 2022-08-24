Предупреждение о пожарной опасности объявлено в Свердловской области

Пожароопасная обстановка будет наблюдаться 25-27 августа, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС». В связи с этим высок риск получения теплового удара гражданами, а также возникновение пожара из-за теплового нагрева.
В связи с этим уральцев просят не разводить костры на природе, не бросать сигареты на пол, не поджигать сухую траву на садах. Властей спасатели попросили обеспечить населенные пункты всем необходимым для оперативного тушения огня, а также провести занятия по обучению действиям по тушению пожара и эвакуации из зоны чрезвычайных событий.
Также представителей власти попросили продолжать мониторинг распределительных устройств, головных трансформаторных подстанций, находящихся в лесных местностях.