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Пьяный художник из Екатеринбурга хотел выдавить девушке глаза

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
Суд вынес приговор пьяному художнику, который угрожал убийством или причинением тяжкого вреда здоровью двум своим коллегам. Одной из художниц по керамике осужденный хотел выдавить глаза. Все случилось 31 мая 2022 года в доме пострадавшей.

Пьяный мужчина напал на знакомую, снял с неё очки, прижал к полу и приступил к выдавливанию глаз. Другая женщина попыталась оттащить художника, но он укусил её за пальцы, два из которых прокусил. Во время совершения преступного умысла осужденный угрожал коллегам смертью, пишет ЕАН.

Предварительно суд приговорил художника к двум административным штрафам общей суммой в 10 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное преследование по статье 119 УК РФ. Судья удовлетворил требования прокурора и назначил творцу 200 часов работ и выплату компенсации за моральный вред — 20 тысяч рублей.

После случившегося пострадавшие женщины призвали культурные инстанции Екатеринбурга устроить бойкот его творчеству.

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