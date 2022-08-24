Пьяный художник из Екатеринбурга хотел выдавить девушке глаза

Пьяный мужчина напал на знакомую, снял с неё очки, прижал к полу и приступил к выдавливанию глаз. Другая женщина попыталась оттащить художника, но он укусил её за пальцы, два из которых прокусил. Во время совершения преступного умысла осужденный угрожал коллегам смертью, пишет ЕАН.