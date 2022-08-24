Пьяный художник из Екатеринбурга хотел выдавить девушке глаза

Пьяный мужчина напал на знакомую, снял с неё очки, прижал к полу и приступил к выдавливанию глаз. Другая женщина попыталась оттащить художника, но он укусил её за пальцы, два из которых прокусил. Во время совершения преступного умысла осужденный угрожал коллегам смертью, пишет ЕАН.
Предварительно суд приговорил художника к двум административным штрафам общей суммой в 10 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное преследование по статье 119 УК РФ. Судья удовлетворил требования прокурора и назначил творцу 200 часов работ и выплату компенсации за моральный вред — 20 тысяч рублей.
После случившегося пострадавшие женщины призвали культурные инстанции Екатеринбурга устроить бойкот его творчеству.