Роспотребнадзор не будет ужесточать антиковидные меры в школах на 1 сентября

О планах ведомства рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании с представителями региональных органов управлений и учреждений. Она сообщила, что по состоянию на 23 августа противоэпидемических мер вводить не планируется, однако на местах (в МОУ) обязательно требуется наблюдать за исполнением санитарных требований.
Необходимость контроля санитарно-эпидемической обстановки продиктована ростом заболеваемости COVID-19 и уменьшением объема коллективного иммунитета в августе. Ограничения не вводят и потому, что распространяются в основном малоопасные штаммы коронавируса, которые не вызывают тяжкой симптоматики, пишет издание «Новые Известия».