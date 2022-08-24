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Роспотребнадзор не будет ужесточать антиковидные меры в школах на 1 сентября

Сегодня, 15:26
Фото: 1MI
Роспотребнадзор не собирается усиливать COVID-меры к первому сентября в образовательных учреждениях.

О планах ведомства рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании с представителями региональных органов управлений и учреждений. Она сообщила, что по состоянию на 23 августа противоэпидемических мер вводить не планируется, однако на местах (в МОУ) обязательно требуется наблюдать за исполнением санитарных требований.

Необходимость контроля санитарно-эпидемической обстановки продиктована ростом заболеваемости COVID-19 и уменьшением объема коллективного иммунитета в августе. Ограничения не вводят и потому, что распространяются в основном малоопасные штаммы коронавируса, которые не вызывают тяжкой симптоматики, пишет издание «Новые Известия».

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#Анна Варнакина#Здоровье#COVID-19#Меры безопасности#Эпидемия#Россия
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