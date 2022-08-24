Роспотребнадзор не будет ужесточать антиковидные меры в школах на 1 сентября

О планах ведомства рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании с представителями региональных органов управлений и учреждений. Она сообщила, что по состоянию на 23 августа противоэпидемических мер вводить не планируется, однако на местах (в МОУ) обязательно требуется наблюдать за исполнением санитарных требований.