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Рой крылатых муравьев облепил машину жителя Нижнего Тагила

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
Насекомые облепили автомобиль мужчины в Висимском заповеднике под Нижним Тагилом.

По словам самого тагильчанина Роберта Карапетяна, такого он еще не видел. Мужчина даже подумал, что насекомые могут его покусать, пишет Е1.

Доктор биологических наук Алексей Гилев отметил, что такие насекомые абсолютно безобидны для людей. Ситуация, которая возникла, нормальна. 

Дело в том, что, вероятно, произошел массовый лет крылатых, который случается на регулярной основе. К тому же в этом году условия для этого благоприятные. 

Таким образом муравьи размножаются: вылетают молодые самки и самцы, случается брачный полет, спаривание. После этого самки стараются основать новые гнезда, добавил Алексей Гилев.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Рой#Машина#Муравьи
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