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Силовики, обыски, статья: что известно о задержании Ройзмана

Сегодня, 11:57
Фото: соцсети Евгения Ройзмана
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по статье за дискредитацию армии. Собрали в одном материале все, что на настоящий момент известно о данном деле.

Евгения Ройзмана силовики задержали в собственной квартире. У правоохранителей были с собой инструменты для спиливания двери на случай, если бы мужчина не открыл дверь самостоятельно. Однако Ройзман не пытался воспрепятствовать.

В музее Невьянской иконы, который экс-градоначальник открыл в 1999 году, прошли обыски. Также правоохранители нагрянули с обысками на территорию «Фонда Евгения Ройзмана».

Сам Евгений Ройзман из окна своей квартиры выкрикнул журналистам, что уголовное дело на него завели в Москве. Дело заведено по ст.280.3 (дискредитация армии России).

Адвоката Ройзмана не пускали к подзащитному. Он заявил, что будет добиваться признания обысков незаконными, так как защитник вправе присутствовать в момент проведения следственных действий.

Позднее стало известно, что причиной для возбуждения дела по УК РФ из-за стал видеоролик на YouTube-канале Ройзмана.

По данной статье бывшему чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать ряд должностей.

Евгения Ройзмана задержали в Екатеринбурге по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
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#Происшествия#Новости УрФО#Задержания#Дискредитация#Обыски#Евгений Ройзман#Евгений Ройзман задержан за дискредитацию#Елена Озерова
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