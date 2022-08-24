Силовики, обыски, статья: что известно о задержании Ройзмана

Евгения Ройзмана силовики задержали в собственной квартире. У правоохранителей были с собой инструменты для спиливания двери на случай, если бы мужчина не открыл дверь самостоятельно. Однако Ройзман не пытался воспрепятствовать.
В музее Невьянской иконы, который экс-градоначальник открыл в 1999 году, прошли обыски. Также правоохранители нагрянули с обысками на территорию «Фонда Евгения Ройзмана».
Сам Евгений Ройзман из окна своей квартиры выкрикнул журналистам, что уголовное дело на него завели в Москве. Дело заведено по ст.280.3 (дискредитация армии России).
Адвоката Ройзмана не пускали к подзащитному. Он заявил, что будет добиваться признания обысков незаконными, так как защитник вправе присутствовать в момент проведения следственных действий.
Позднее стало известно, что причиной для возбуждения дела по УК РФ из-за стал видеоролик на YouTube-канале Ройзмана.
По данной статье бывшему чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать ряд должностей.