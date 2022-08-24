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СМИ: Евгения Ройзмана доставят в Москву

Сегодня, 15:57
Фото: соцсети Евгений Ройзмана
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву, сообщают СМИ. Пока его увезли из дома после обысков в его квартире для проведения допроса.

Евгений Ройзмана доставят в Москву, сообщили в ГУ МВД изданию ТАСС. Обыски в его квартире проходили с 6 часов утра 24 августа. Машина с представителями власти и микроавтобус с силовиками проследовали за машиной Ройзмана, которого подозревают в дискредитации российской армии в ролике на Youtube-канале.

По словам адвоката политика Владислава Идамжапова, в ходе обысков ничего найдено не было.

Никаких ценностей, никаких денег, никакого имущества не изъяли, кроме телефона, — добавил защитник Владислав Идамжапов. 

Также юрист сказал, что все, что случилось, было ожидаемо. Мужчину отвезли в Главное следственное управление МВД по региону на ул. Ленина, 17 для проведения допроса.

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