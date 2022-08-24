СМИ: Евгения Ройзмана доставят в Москву

Евгений Ройзмана доставят в Москву, сообщили в ГУ МВД изданию ТАСС. Обыски в его квартире проходили с 6 часов утра 24 августа. Машина с представителями власти и микроавтобус с силовиками проследовали за машиной Ройзмана, которого подозревают в дискредитации российской армии в ролике на Youtube-канале.