Тагильчане покупают огнетушители, Ройзмана задержали, а подрядчики скидывают цены

Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей. По словам соседей, пенсионерка заходила к себе в подъезд в доме № 76 на улице Газетной, а вместе с ней зашел неизвестный мужчина. После он сумел продать ей четыре огнетушителя.