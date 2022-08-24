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Тагильчане покупают огнетушители, Ройзмана задержали, а подрядчики скидывают цены

Сегодня, 19:00
Фото: 1MI
Евгения Ройзмана задержали на двое суток после обысков по делу о дискредитации армии РФ, а в Нижнем Тагиле ищут подрядчика для ремонта Демидовской поликлиники. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 24 августа.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на двое суток после обысков в его квартире. Мужчину задержали по делу о дискредитации армии России за ролик, опубликованным им на Youtube.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на двое суток
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Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей.  По словам соседей, пенсионерка заходила к себе в подъезд в доме № 76 на улице Газетной, а вместе с ней зашел неизвестный мужчина. После он сумел продать ей четыре огнетушителя.

Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей
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Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%. Первоначальную цену в 3,7 млн рублей снизили до 2,6 млн рублей. На участие в закупке заявились пять компаний.

Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%
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Подрядчика на капремонт Демидовской поликлиники повторно ищут в Нижнем Тагиле. На ремонтные работы в поликлинике потратят 89,5 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета Свердловской области.

Подрядчика на капремонт Демидовской поликлиники снова ищут в Нижнем Тагиле
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Уральский писатель Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева презентуют серию путеводителей по Свердловской области. Две первые книги путеводителя будут представлены 10 сентября на фестивале «Демидов Фест» на территории кластера «Гора Белая». 

Уральский писатель презентует серию путеводителей
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