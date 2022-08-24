Тагильчане покупают огнетушители, Ройзмана задержали, а подрядчики скидывают цены

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на двое суток после обысков в его квартире. Мужчину задержали по делу о дискредитации армии России за ролик, опубликованным им на Youtube.
Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей. По словам соседей, пенсионерка заходила к себе в подъезд в доме № 76 на улице Газетной, а вместе с ней зашел неизвестный мужчина. После он сумел продать ей четыре огнетушителя.
Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%. Первоначальную цену в 3,7 млн рублей снизили до 2,6 млн рублей. На участие в закупке заявились пять компаний.
Подрядчика на капремонт Демидовской поликлиники повторно ищут в Нижнем Тагиле. На ремонтные работы в поликлинике потратят 89,5 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета Свердловской области.
Уральский писатель Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева презентуют серию путеводителей по Свердловской области. Две первые книги путеводителя будут представлены 10 сентября на фестивале «Демидов Фест» на территории кластера «Гора Белая».