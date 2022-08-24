Терисаян рассказал о послаблениях для производителей из Китая

Артур Терисаян, общественный уполномоченный по транспорту, член Совета предпринимателей Москвы, участвовал в мероприятии в качестве приглашенного спикера. Об этом пишет NewsNN.ru.
Он рассказал, что для повышения эффективности программы импортозамещения комплектующих и открытия новых возможностей для производителей из КНР кабмином страны был введен ряд послаблений для поставщиков. В частности, на 12 месяцев продлили срок действия сертификатов на единичные партии товара, сертификат соответствия разрешили при необходимости заменять на декларацию. Такой подход оказывается проще, дешевле и быстрее, а экспертизу товара в лаборатории делать необязательно: ее можно провести на основании собственных доказательств, сертификатов или техпаспорта.
Депутат Госдумы Николай Валуев подчеркнул необходимость в условиях санкций содействовать поставкам из Китая в Россию и заявил, что формат данного мероприятия можно считать лучшим подтверждением давних дружественных связей между Поднебесной и Россией. Также Валуев заметил, что средний возраст автомобиля в России в условиях санкций стал больше. Почти год люди не покупают новые машины, а содержат уже приобретенные. Поэтому вопрос автозапчастей и ремонтного ресурса стоит остро, и к нему надо подходить комплексно.
Екатерина Еремина, руководитель Общественной приемной по вопросам развития грузового автотранспорта и межрегиональных грузоперевозок, отметила, что Правительство Российской Федерации активно реализует комплексный план по обеспечению стабильности государственной экономики в условиях санкций.
В рамках форума в формате дискуссии обсуждались возможности цифровизации закупок автозапчастей, а также организации новых рабочих мест в регионах за счет перевода заводов из Китая в Россию. Разговор об этом вели президент ассоциации СТОР «Эксперт – Гарантия» Александр Коротков и гендиректор Uremont.com Антон Яковлев.
Итогом мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве с председателем общества международной торговли Ябаолу в Пекине, руководителем Центра международного торгово-экономического развития между Пекином и Москвой Ма Шуань, а также формирование перечня предложений, которые начнут выполнять при поддержке уполномоченного по защите прав предпринимателей и профильного комитета ГД РФ.