Терисаян рассказал о послаблениях для производителей из Китая

Депутат Госдумы Николай Валуев подчеркнул необходимость в условиях санкций содействовать поставкам из Китая в Россию и заявил, что формат данного мероприятия можно считать лучшим подтверждением давних дружественных связей между Поднебесной и Россией. Также Валуев заметил, что средний возраст автомобиля в России в условиях санкций стал больше. Почти год люди не покупают новые машины, а содержат уже приобретенные. Поэтому вопрос автозапчастей и ремонтного ресурса стоит остро, и к нему надо подходить комплексно.