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Толпа молодых людей устроила драку возле магазина в Каменске-Уральском

Сегодня, 13:57
Массовая драка произошла в Каменске-Уральском около магазина «Лакомка» в 49-м квартале вечером 23 августа. На кадрах с места происшествия видно, что пострадали два человека. Одного из них запинывали ногами.

Молодые люди, по словам очевидца, сначала кричали, а затем началась драка. Одного из мужчин пинали ногами по голове. Он потерял сознание. То же самое произошло и со вторым мужчиной. Как именно завершился инцидент, очевидец не знает, сообщается в группе «Инцидент Каменск-Уральский».

В городской полиции сообщили, что данных о драке правоохранителям не поступало. Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ведомстве добавили, что о подобных происшествиях рекомендуется незамедлительно сообщать в полицию.

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