Толпа молодых людей устроила драку возле магазина в Каменске-Уральском

Молодые люди, по словам очевидца, сначала кричали, а затем началась драка. Одного из мужчин пинали ногами по голове. Он потерял сознание. То же самое произошло и со вторым мужчиной. Как именно завершился инцидент, очевидец не знает, сообщается в группе «Инцидент Каменск-Уральский».