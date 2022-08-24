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Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI
Более 2,5 тысячи летных часов на 400 млн закупит ГАУЗ СО «Центр медицины катастроф» для транспортировки пациентов в 2023 и 2024 годах. Авиамедицинские бригады будут сопровождать больных, которым требуется экстренная помощь, на трех вертолетах — двух легкого класса и одном среднего класса.

В августе 2022 года должен определиться поставщик услуги по санитарно-авиационной эвакуации в Свердловской области в 2023–2024 годах. На каждый год запланированы по 1280 часов полетов, максимальная стоимость работ должна составить 400 млн рублей. Эвакуация должна проводиться авиамедицинскими бригадами скорой санитарными вертолетами со специализированным медицинским оборудованием.

В частности на борту должны быть дефибриллятор, электрокардиограф, системы для искусственной вентиляции легких, термоодеяло и противошоковый костюм.

Помимо экипажа на воздушном судне должны находится медицинские работники:

Не менее одного врача скорой медицинской помощи или врача анестезиолога-реаниматолога, фельдшера скорой медицинской помощи и (или) медицинской сестры-анестезистки, — значится в документации закупки.

Два вертолета легкого класса вмещают не менее 3 пассажиров — двух медиков и одного лежачего пациента. Вертолет среднего класса обладает пассажировместимостью не менее 10 человек (от 3 медиков, от 2 лежачих больных).

Обязательным требованием является система обогрева и кондиционирования салона вертолета.

Использование санавиации зачастую происходит в случае ЧП с многочисленными пострадавшими (аварии, катастрофы и т. д.) или для перевозки больных, которым требуется неотложная или экстренная помощь. В условиях контракта указано, что при необходимости доставка пациентов может быть не только по Свердловской области, но и за ее пределами.

#Александра Логинова#Свердловская область#Больница#Вертолет#Санитарная авиация#Катастрофа#Спарк#Закупки#Эксклюзив
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