Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами

Использование санавиации зачастую происходит в случае ЧП с многочисленными пострадавшими (аварии, катастрофы и т. д.) или для перевозки больных, которым требуется неотложная или экстренная помощь. В условиях контракта указано, что при необходимости доставка пациентов может быть не только по Свердловской области, но и за ее пределами.