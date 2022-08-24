Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами

В августе 2022 года должен определиться поставщик услуги по санитарно-авиационной эвакуации в Свердловской области в 2023–2024 годах. На каждый год запланированы по 1280 часов полетов, максимальная стоимость работ должна составить 400 млн рублей. Эвакуация должна проводиться авиамедицинскими бригадами скорой санитарными вертолетами со специализированным медицинским оборудованием.
В частности на борту должны быть дефибриллятор, электрокардиограф, системы для искусственной вентиляции легких, термоодеяло и противошоковый костюм.
Помимо экипажа на воздушном судне должны находится медицинские работники:
Не менее одного врача скорой медицинской помощи или врача анестезиолога-реаниматолога, фельдшера скорой медицинской помощи и (или) медицинской сестры-анестезистки, — значится в документации закупки.
Два вертолета легкого класса вмещают не менее 3 пассажиров — двух медиков и одного лежачего пациента. Вертолет среднего класса обладает пассажировместимостью не менее 10 человек (от 3 медиков, от 2 лежачих больных).
Обязательным требованием является система обогрева и кондиционирования салона вертолета.
Использование санавиации зачастую происходит в случае ЧП с многочисленными пострадавшими (аварии, катастрофы и т. д.) или для перевозки больных, которым требуется неотложная или экстренная помощь. В условиях контракта указано, что при необходимости доставка пациентов может быть не только по Свердловской области, но и за ее пределами.