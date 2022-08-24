Убийцам туристки из Перми в Екатеринбурге вынесен приговор

Сыщики уголовного розыска нашли убийцу туристки из Перми в лесу. Там он был с собакой породы немецкая овчарка. Животное он напустил на представителей правоохранительных органов, которые в ответ вынуждены были применить табельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.