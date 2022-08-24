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Убийцам туристки из Перми в Екатеринбурге вынесен приговор

Сегодня, 16:41
Фото: 1MI
Убившим пермскую туристку из Екатеринбурга назначили приговор. Один из злоумышленников спрятался от следователей в лесу с немецкой овчаркой, которую сперва напустил на нашедших его правоохранителей.

Сыщики уголовного розыска нашли убийцу туристки из Перми в лесу. Там он был с собакой породы немецкая овчарка. Животное он напустил на представителей правоохранительных органов, которые в ответ вынуждены были применить табельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

После залпа в воздух выстрел был произведён по животному. Скрыться обвиняемому не удалось - он был задержан и доставлен из леса в изолятор, - рассказали в пресс-службе.

Также правоохранители рассказали, что мужчина демонстрировал полицейским, что он якобы «не при делах», хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине.

По данным регионального СУ СК, проведены мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. Было допрошено несколько десятков очевидцев. 

Приговором суда подсудимым, в зависимости от преступной роли каждого, назначено наказание в виде 23 и 9 лет лишения свободы (злоумышленник и женщина, которая присутствовала на момент убийства).

Напомним, 35-летняя туристка из Перми пропала в Свердловской области в конце мая прошлого года. Женщина на машине поехала в поход. В итоге автомобиль туристки нашли на берегу водохранилища стражи порядка.

В результате правоохранители нашли ее тело. Выяснилось, что ее убил 43-летний мужчина. Следствие сообщало, что перед убийством мужчина изнасиловал туристку. Рядом со злоумышленником находилась женщина, которая присутствовала на момент преступления.

Убитая туристка из Перми могла быть изнасилована
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#Елена Озерова#Происшествия#Приговор#Убийство#Туристка
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