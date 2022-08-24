Уральский писатель презентует серию путеводителей

Презентовать книгу публике планируют 10 сентября на фестивале «Демидов Фест» на территории кластера «Гора Белая». Автор презентует две первые книги серии путеводителей по Уралу.
Первая книга — «В сердце пармы». В ней рассказывается об истории и географии последнего древнерусского княжества Пермь Великая Чердынь.
Вторая книга называется «Железный пояс» — в ней представлено 14 автомобильных маршрутов по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба кластера «Гора Белая».
Мощные скалы и мистические каменные столбы, загадочные подводные пещеры и прозрачные озёра, самоцветные копи и алмазные драги, - рассказывает о путеводителе Юлия Зайцева.
Также во время фестиваля заработает выставка «Железный пояс», на которой будут представлены основные маршруты путеводителей по региону от Елены Мазур. Выставка продлится два дня — 10-11 сентября.