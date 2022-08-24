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Уральский писатель презентует серию путеводителей

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
Известный уральский писатель Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева выпустят серию путеводителей под названием «Путешествия с Алексеем Ивановым».

Презентовать книгу публике планируют 10 сентября на фестивале «Демидов Фест» на территории кластера «Гора Белая». Автор презентует две первые книги серии путеводителей по Уралу.

Первая книга — «В сердце пармы». В ней рассказывается об истории и географии последнего древнерусского княжества Пермь Великая Чердынь.

Вторая книга называется «Железный пояс» — в ней представлено 14 автомобильных маршрутов по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба кластера «Гора Белая».

Мощные скалы и мистические каменные столбы, загадочные подводные пещеры и прозрачные озёра, самоцветные копи и алмазные драги, - рассказывает о путеводителе Юлия Зайцева.

Также во время фестиваля заработает выставка «Железный пояс», на которой будут представлены основные маршруты путеводителей по региону от Елены Мазур. Выставка продлится два дня — 10-11 сентября. 

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