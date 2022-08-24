В екатеринбургской школе родителей первоклассников отказались пускать на линейку

В общей сложности в школе обучаются 1,1 тысячи детей. В мэрии Екатеринбурга отметили, что для них будет организован праздник сразу на четырех площадках — баскетбольная линейка, тимбилдинг, а позднее в актовом зале и на улице пройдёт торжественная часть. Там подтвердили, что для родителей ограничения действительно имеются.