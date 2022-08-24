В екатеринбургской школе родителей первоклассников отказались пускать на линейку

Территория школы будет оцеплена охраной, рассказала мама одного из первоклассников. Она уточнила, что администрация школы разводит руками и ничего не может сделать, так как она получила приказ.
В общей сложности в школе обучаются 1,1 тысячи детей. В мэрии Екатеринбурга отметили, что для них будет организован праздник сразу на четырех площадках — баскетбольная линейка, тимбилдинг, а позднее в актовом зале и на улице пройдёт торжественная часть. Там подтвердили, что для родителей ограничения действительно имеются.
В департаменте образования пояснили, что в целях обеспечения безопасности, а также с учётом того, что актовый зал школы вмещает всего 350 человек, присутствовать может ограниченное количество людей.
Поэтому было принято решение, что на линейке в актовом зале могут присутствовать по два представителя от каждого класса для фото-видео или видеосъёмки. На все другие площадки родители могут попасть без ограничений.