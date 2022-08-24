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В екатеринбургской школе родителей первоклассников отказались пускать на линейку

Сегодня, 17:15
Фото: 1MI
В школе № 31 в Екатеринбурге родителей первоклассников отказались пускать на торжественную линейку 1 сентября. По словам родителей, ожидается приезд чиновников, а потому праздник решено провести без родственников.

Территория школы будет оцеплена охраной, рассказала мама одного из первоклассников. Она уточнила, что администрация школы разводит руками и ничего не может сделать, так как она получила приказ.

 

В общей сложности в школе обучаются 1,1 тысячи детей. В мэрии Екатеринбурга отметили, что для них будет организован праздник сразу на четырех площадках — баскетбольная линейка, тимбилдинг, а позднее в актовом зале и на улице пройдёт торжественная часть. Там подтвердили, что для родителей ограничения действительно имеются.

В департаменте образования пояснили, что в целях обеспечения безопасности, а также с учётом того, что актовый зал школы вмещает всего 350 человек, присутствовать может ограниченное количество людей.

Поэтому было принято решение, что на линейке в актовом зале могут присутствовать по два представителя от каждого класса для фото-видео или видеосъёмки. На все другие площадки родители могут попасть без ограничений.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Школа#Ученики#Родители#Конфликт
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