В МВД впервые прокомментировали дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Мужчину подозревают по ч.1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ», сообщили в пресс-службе МВД РФ по Москве.
По данным правоохранителей, мужчина выложил на своем канале в Youtube видеоролик, в котором высказался таким образом, что дискредитировал российских военнослужащих.
Ранее Ройзмана уже привлекали к ответственности по административной статье - 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования военных РФ) за аналогичные нарушения.
Мужчину задержали в Екатеринбурге в своей квартире. Его отвезут в Москву для дальнейших следственных действий, допросов и так далее.