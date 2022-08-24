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В МВД впервые прокомментировали дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Сегодня, 16:56
Фото: 1MI
В ведомстве прокомментировали детали задержания экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, а также приоткрыли завесу в уголовном деле.

Мужчину подозревают по ч.1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ», сообщили в пресс-службе МВД РФ по Москве.

По данным правоохранителей, мужчина выложил на своем канале в Youtube видеоролик, в котором высказался таким образом, что дискредитировал российских военнослужащих. 

Ранее Ройзмана уже привлекали к ответственности по административной статье - 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования военных РФ) за аналогичные нарушения.

Мужчину задержали в Екатеринбурге в своей квартире. Его отвезут в Москву для дальнейших следственных действий, допросов и так далее.

СМИ: Евгения Ройзмана доставят в Москву
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