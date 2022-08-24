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В России не исключили, что Федун может купить акции «Барселоны»

Сегодня, 12:28
Ранее Леонид Арнольдович продал «Спартак» Лукойлу.

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Леонид Федун после продажи «Спартака» «Лукойлу» может приобрести акции «Барселоны», сообщает “Советский спорт”.

Для этого российскому бизнесмену достаточно купить постоянный абонемент на посещение матчей «Барселоны», чего по уставу клуба достаточно, чтобы стать его акционеров.

Напомним, что Федун намекал о своем уходе из «Спартака» после того, как красно-белые в прошлом сезоне завоевали Кубок России. Ранее под его руководством команда выигрывала и другие значимые трофеи российского футбола, чемпионат и Суперкубок

#Светлана Павлова
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