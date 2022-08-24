В Свердловской области ликвидировали восемь лесных пожаров

Огонь бушевал на площади 19,8 гектара. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».
В тушении огня участвовали 200 пожарных. В их распоряжении было 69 единиц специальной техники.
В департаменте информационной политики Свердловской области назвали причиной всех возгораний неосторожное обращение с огнем местного населения и приезжих.
24 августа в регионе все еще активны 10 лесных пожаров. В огне 64 гектара зеленых насаждений. Из них восемь возгораний удалось локализовать на площади 64 гектара. Там пламя больше не распространяется. Сегодня лес пылает под Екатеринбургом, в Березовском, Белоярском, Кушвинском, Сосьвинском и Нижнетуринском округах.