В Свердловской области ликвидировали восемь лесных пожаров

24 августа в регионе все еще активны 10 лесных пожаров. В огне 64 гектара зеленых насаждений. Из них восемь возгораний удалось локализовать на площади 64 гектара. Там пламя больше не распространяется. Сегодня лес пылает под Екатеринбургом, в Березовском, Белоярском, Кушвинском, Сосьвинском и Нижнетуринском округах.