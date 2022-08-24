Водитель автобуса №32 в Нижнем Тагиле нарушил ПДД и едва не попал в ДТП

Видео в редакцию прислал житель Нижнего Тагила Дмитрий. Автор видео с регистратора выдерживал дистанцию перед впереди идущим авто — туда и вклинился автобус, лишь безопасная дистанция спасла пассажирский автобус от ДТП. После завершения поворота водитель «поморгал аварийкой», поблагодарив машину, вынужденно пропустившую его в свою полосу. Однако такое поведение водителя автобуса возмутило тагильчанина, который вместе с другими ожидал в пробке свою очередь для проезда оживленного перекрестка.