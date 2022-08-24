Водитель автобуса №32 в Нижнем Тагиле нарушил ПДД и едва не попал в ДТП

Автобус маршрута № 32 с номером В882КН 196 нарушил ПДД и подрезал машины, которые поворачивали со своей полосы налево. При этом маневр водитель совершал, уже пересекая сплошную линию разметки. Все произошло на южном въезде в город на Свердловском шоссе при повороте на улицу Красногвардейскую.
Видео в редакцию прислал житель Нижнего Тагила Дмитрий. Автор видео с регистратора выдерживал дистанцию перед впереди идущим авто — туда и вклинился автобус, лишь безопасная дистанция спасла пассажирский автобус от ДТП. После завершения поворота водитель «поморгал аварийкой», поблагодарив машину, вынужденно пропустившую его в свою полосу. Однако такое поведение водителя автобуса возмутило тагильчанина, который вместе с другими ожидал в пробке свою очередь для проезда оживленного перекрестка.
Водители общественного транспорта нарушают ПДД с пассажирами в салоне, видимо, торопятся. Остальные участники движения никуда не спешат, видимо, по размышлению водителей автобусов, — пишет Дмитрий.
Согласно правилам дорожного движения, за нарушение требований знаков, указывающих движение по полосам, предусмотрено наказание в виде штрафа 500 рублей или предупреждение. Аналогичные меры воздействия применяются к водителям за пересечение попутной сплошной разметки.
Обслуживание тагильчан на маршруте № 32 осуществляет фирма «Техноком», которая ранее получала штрафы за нарушение расписания, в том числе на данном маршруте.