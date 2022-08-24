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Змея приползла к жилому дому в Академическом районе Екатеринбурга

Сегодня, 10:22
Жителей дома на улице Вонсовского в Екатеринбурге напугала змея, которая приползла к их дому 23 августа.

Змею видели в дневное время перед подъездом дома, пишет Е1.

Зоотехник Дарья Змеева рассказала, что на снимках, сделанных очевидцами, уж. Такой вид часто можно встретить на Урале.

Он, скорее всего, приполз из парка, для Екатеринбурга это обычная ситуация, - сказала Дарья Змеева.

По ее словам, лучшим вариантом будет, если специализированные люди поймают ужа и отправят обратно в лес, так как в городе ему неудобно.

Также она посоветовала в случае встречи со змеей не прикасаться к ней руками. Следует позвонить в экстренные службы, которые перенаправят вызов специалистам. Можно попробовать обратиться и в зоопарк.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Змея#Дом#Жильцы
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