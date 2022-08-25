Банк «Открытие» запустил сберегательные продукты с повышенной ставкой

Издание NewsTracker сообщает, что о новых сберегательных продуктах рассказал лидер трайба «Инвестиции и сбережения» банка «Открытие» Александр Бородкин. По его словам, многие финансово-кредитные учреждения стремятся предложить клиентам новые условия именно сейчас, когда истекает срок трехмесячных и шестимесячных вкладов. Клиенту проще держать средства в одном банке, если ему предлагают хорошие условия, чем переводить деньги в другие банки. В «Открытии» разработали оптимальные условия для клиентов с запасом для всех периодов, в том числе нестандартных — пять и семь месяцев.