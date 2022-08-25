Банк «Открытие» запустил сберегательные продукты с повышенной ставкой

Издание NewsTracker сообщает, что о новых сберегательных продуктах рассказал лидер трайба «Инвестиции и сбережения» банка «Открытие» Александр Бородкин. По его словам, многие финансово-кредитные учреждения стремятся предложить клиентам новые условия именно сейчас, когда истекает срок трехмесячных и шестимесячных вкладов. Клиенту проще держать средства в одном банке, если ему предлагают хорошие условия, чем переводить деньги в другие банки. В «Открытии» разработали оптимальные условия для клиентов с запасом для всех периодов, в том числе нестандартных — пять и семь месяцев.
По мнению многих специалистов, после значительного сокращения возможности инвестирования в первом полугодии текущего года повышенной популярностью стали пользоваться накопительные продукты — по ним финансово-кредитные организации предлагают практически такие же высокие ставки, как по срочным депозитам. При этом повысилась мобильность счетов. Одним из примеров гибкого подхода может служить накопительный счет «Копилка» банка «Открытие». Аналогичные опции появляются и у других финансовых организаций.
Самая понятная для граждан России валюта — рубли. Однако до недавнего времени многие россияне предпочитали хранить средства в евро или долларах. Но в новых условиях многие финансово-кредитные организации часто вводят дестимулирующие меры для срочных вкладов в валюте — отрицательные проценты, комиссии. Банк «Открытие» разработал альтернативные меры для выхода из валютных вкладов: повышенную ставку при конвертации из долларов и евро в рубли, а также специальный накопительный счет в юанях.
«Есть всего три достаточно понятные для граждан валюты: юани, турецкие лиры и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. Юань является самой крупной из них, и люди смотрят на него с наибольшим доверием. Так что конвертация в юани — это второй выбор валютных вкладчиков после перевода в рубли», — отметил Александр Бородкин.