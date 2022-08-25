Двое рабочих задохнулись во время чистки канализации в Среднеуральске

Еще одна сотрудница выжила, но находится в коме. Сообщение в полицию поступило 25 августа в 16:00 от врача скорой помощи. Среди скончавшихся — житель Верхней Пышмы 1961 года рождения и его коллега, жительница Среднеуральска 1987 года рождения, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Он отметил, что собранные материалы по данному происшествию уже переданы в Следственный комитет. По одной из версий, инцидент мог случиться из-за нарушения правил техники безопасности.
Следственный отдел Верхней Пышмы возбудил уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц. Наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета и полицейские. Место происшествия уже осмотрено, а свидетели допрошены. Кроме того, истребуется документация и назначена судебная медэкспертиза. Также выполняются иные следственные действия.