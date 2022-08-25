Двое рабочих задохнулись во время чистки канализации в Среднеуральске

Еще одна сотрудница выжила, но находится в коме. Сообщение в полицию поступило 25 августа в 16:00 от врача скорой помощи. Среди скончавшихся — житель Верхней Пышмы 1961 года рождения и его коллега, жительница Среднеуральска 1987 года рождения, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.