Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман освобожден в зале суда по делу о дискредитации ВС РФ

В результате до 29 августа политику запрещено посещать публичные места и мероприятия, общаться без разрешения следователя со свидетелями по уголовному делу (не касается родственников, проживающих с ним в квартире), пользоваться интернетом и средствами связи, являться в суд по вызову, а также получать и отправлять почту, не относящуюся к делу, пишет «КП-Екатеринбург».