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Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман освобожден в зале суда по делу о дискредитации ВС РФ

Сегодня, 19:54
Фото: Соцсети Евгения Ройзмана
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман освобожден из-под стражи в зале суда по уголовному делу о дискредитации военных сил РФ. Суд об избрании меры пресечения состоялся 25 августа.

Судья освободила бывшего мэра столицы Урала из зала суда, требования следствия было удовлетворено частично. Она сочла необоснованным запрет на минуту нахождения вне дома для Евгения Ройзмана, а также не конкретизированным запрет на общение с кем угодно.

В результате до 29 августа политику запрещено посещать публичные места и мероприятия, общаться без разрешения следователя со свидетелями по уголовному делу (не касается родственников, проживающих с ним в квартире), пользоваться интернетом и средствами связи, являться в суд по вызову, а также получать и отправлять почту, не относящуюся к делу, пишет «КП-Екатеринбург».

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