Евгения Ройзмана не будут этапировать в Москву

Ранее предполагалось, что для избрания меры пресечения политика отправят в столицу. Известно, что наказание Ройзмана станет известно 25 августа, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката экс-мэра Екатеринбурга Владислава Идамжапова.
Ранее, 24 августа, силовики задержали бывшего мэра уральской столицы Евгения Ройзмана за дискредитацию российской армии. За это мужчину могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет.
В квартире экс-чиновника прошли обыски, а его задержали по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ»).