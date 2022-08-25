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Евгения Ройзмана не будут этапировать в Москву

Сегодня, 10:38
Фото: соцсети Евгения Ройзмана
Меру наказания по уголовной статье Евгению Ройзману не будут избирать в Москве. Сделают это в Екатеринбурге.

Ранее предполагалось, что для избрания меры пресечения политика отправят в столицу. Известно, что наказание Ройзмана станет известно 25 августа, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката экс-мэра Екатеринбурга Владислава Идамжапова.

Ранее, 24 августа, силовики задержали бывшего мэра уральской столицы Евгения Ройзмана за дискредитацию российской армии. За это мужчину могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет.

В квартире экс-чиновника прошли обыски, а его задержали по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ»). 

В МВД впервые прокомментировали дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
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