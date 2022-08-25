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Газ взорвался при попытке прикурить пьяной женщиной в Сухом Логе

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI

Газ взорвался в жилом доме в Свердловской области

В трехэтажке в Сухом Логе произошёл взрыв бытового газа из-за попытки прикурить. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 25 августа, в утренние часы. Пострадала пьяная жительница дома – виновница произошедшего.

Предварительно, взрыв на первом этаже здания случился из-за женщины, страдающей алкоголизмом. Она прикурила сигарету на газовом оборудовании во время отсутствия своего сожителя (тот отлучился на работу). Правила техники безопасности были нарушены, и произошёл хлопок. Женщина доставлена в больницу с ожогами 40% тела. Медработники сражаются за её жизнь.

Представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал Е1, что других пострадавших нет. Существенных разрушений дома не выявлено, однако сотрудники правоохранительных органов и МЧС проводят следственные мероприятия.

История произошла исключительно по причине безалаберного поведения в нетрезвом виде с газовой системой. Инцидент не носит криминальный характер, — подчеркнул полковник Валерий Горелых.
Фото: Инцидент Екатеринбург
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