Газ взорвался при попытке прикурить пьяной женщиной в Сухом Логе

Предварительно, взрыв на первом этаже здания случился из-за женщины, страдающей алкоголизмом. Она прикурила сигарету на газовом оборудовании во время отсутствия своего сожителя (тот отлучился на работу). Правила техники безопасности были нарушены, и произошёл хлопок. Женщина доставлена в больницу с ожогами 40% тела. Медработники сражаются за её жизнь.