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Газопровод проложили к приморскому селу Красный Кут

Сегодня, 16:52
В Приморье завершили строить внутрипоселковый газопровод. В результате будет обеспечена догазификация 103 частных жилых домов на территории села Красный Кут в Спасском районе.

Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» в настоящее время занимается пусконаладочными работами. Как только специалисты их завершат, домовладения начнут подключать к природному газу, пишет vostokmedia.com.

Из заявления гендиректора предприятия Георгия Шперлинга следует, что условия для газификации частных секторов Приморского края были созданы до настоящего времени только в Уссурийске. С заявками на догазификацию обратилось около 30 жителей Красного Кута, уточнил он.

«Призываем жителей села поскорее подготовить дома к приему газа, чтобы встретить холода с отоплением на новом экономичном и экологичном топливе», – подчеркнул Шперлинг.

Официальные представители регионального министерства энергетики и газоснабжения заявили, что приморское правительство и "Газпром" ранее подписали планы-графики догазификации.

Зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко проинформировала в свою очередь о том, что природный газ получат не только жители Красного Кута. До конца текущего года будут построены сети для догазификации домов в частном секторе села Славинка. К голубому топливу также будет подключена скоро котельная села Летно-Хвалынское и крупное агропромышленное предприятие.

«В Приморье становится все больше и больше объектов, подключаемых к газу. Прежде всего это котельные – только до конца текущего года на этом топливе заработают объекты в Уссурийске, Фокино и поселке Новом, не считая Спасского района, - констатировала Пархоменко. - Но важно и то, что газ стал доступен и для жителей, теперь и у них есть возможность газифицировать свои дома».

 

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