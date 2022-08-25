Газопровод проложили к приморскому селу Красный Кут

«В Приморье становится все больше и больше объектов, подключаемых к газу. Прежде всего это котельные – только до конца текущего года на этом топливе заработают объекты в Уссурийске, Фокино и поселке Новом, не считая Спасского района, - констатировала Пархоменко. - Но важно и то, что газ стал доступен и для жителей, теперь и у них есть возможность газифицировать свои дома».